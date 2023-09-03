Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
У Чорне море виведено малий ракетний корабель проекту «Буян-М», фото: Сили оборони півдня України
Рашисти вивели в Чорне море корабель з вісьмома «калібрами»https://racurs.ua/ua/n186855-rashysty-vyvely-v-chorne-more-korabel-z-vismoma-kalibramy.htmlРакурс
росія вивела на бойове чергування у Чорне море малий ракетний корабель проекту «Буян-М», спорядження якого сягає восьми крилатих ракет «Калібр».
.
Про це сьогодні, 3 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Рівень ракетної загрози по всій території України оцінено як високий. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо! Реагуємо оперативно і правильно, — наголошується в повідомленні.
Вранці сьогоднішнього дня носіїв «калібрів» у Чорному морі не спостерігалося.
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
SAP Україна: відрізана кінцівка
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...