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Ракурс
У Чорне море виведено малий ракетний корабель проекту «Буян-М», фото: Сили оборони півдня України

Рашисти вивели в Чорне море корабель з вісьмома «калібрами»

3 вер 2023, 18:53
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росія вивела на бойове чергування у Чорне море малий ракетний корабель проекту «Буян-М», спорядження якого сягає восьми крилатих ракет «Калібр».


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Про це сьогодні, 3 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Рівень ракетної загрози по всій території України оцінено як високий. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо! Реагуємо оперативно і правильно, — наголошується в повідомленні.

Вранці сьогоднішнього дня носіїв «калібрів» у Чорному морі не спостерігалося.

Джерело: Ракурс


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