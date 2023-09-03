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Алексей Резников и Денис Шмигаль, фото: Минобороны Украины

100 млрд дол. помощи получила Украина от партнеров с начала вторжения — Резников

3 сен 2023, 20:22
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Україна за час повномасштабного російського вторгнення отримала від партнерів близько 100 млрд дол. допомоги.


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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

Якщо сьогодні розрахувати і оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення, — наголосив він.

Резніков зазначив, що йдеться про озброєння та військову техніку.

Ми отримали в грошах зброї і техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів. Тільки від США — більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите, скільки це трильйонів гривень, — наголосив міністр.

Водночас Резніков зауважив, що переважна більшість бюджету Міноборони України, передбачена Держбюджетом України, витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації.

Джерело: «Укрінформ»


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