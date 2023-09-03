Алексей Резников и Денис Шмигаль, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n186857-100-mlrd-dol-pomoschi-poluchila-ukraina-ot-partnerov-s-nachala-vtorjeniya-reznikov.html

Ракурс

Україна за час повномасштабного російського вторгнення отримала від партнерів близько 100 млрд дол. допомоги.

.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

Якщо сьогодні розрахувати і оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення, — наголосив він.

Резніков зазначив, що йдеться про озброєння та військову техніку.

Ми отримали в грошах зброї і техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів. Тільки від США — більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите, скільки це трильйонів гривень, — наголосив міністр.

Водночас Резніков зауважив, що переважна більшість бюджету Міноборони України, передбачена Держбюджетом України, витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації.

Джерело: «Укрінформ»