Рустем Умеров подал в ВРУ заявление об увольнении. Фото:

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Ракурс

Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади очільника Фонду державного майна.

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Відповідний документ 4 вересня вже надійшов до парламенту. Заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні. Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Facebook.

До Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про плани замінити міністра оборони. Глава держави запропонує Верховній Раді замінити Олексія Резнікова на чинного голову Фонду держмайна України Рустема Умєрова. Президент очікує, що парламент схвалить його кандидатуру, бо «пан Умєров не потребує додаткових представлень».

Вже сьогодні стало відомо, що міністр оборони Олексій Резніков подав до ВРУ заяву про відставку.