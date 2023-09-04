Резніков подав до ВРУ заяву про відставку. Фото: Резніков у Facebook

https://racurs.ua/ua/n186866-reznikov-podav-zayavu-pro-vidstavku-do-verhovnoyi-rady-dokument.html

Ракурс

Міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.

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Відповідний документ він подав у понеділок вранці, 4 вересня. Чиновник заявив, що готовий звітувати перед парламентом про свою роботу на посаді міністра. Про це він написав у Facebook та опублікував фото заяви.

На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій! — йдеться у повідомленні.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Facebook повідомив, що до парламенту вже надійшла заява від Резнікова і її розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Нагадаємо, 3 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про плани замінити міністра оборони. Глава держави запропонує Верховній Раді замінити Олексія Резнікова на чинного голову Фонду держмайна України Рустема Умєрова. Президент очікує, що парламент схвалить його кандидатуру.