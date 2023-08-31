Олексій Резніков залишить пост міністра оборони. Фото:

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Олексій Резніков вже незабаром може залишити посаду міністра оборони України.

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Чинний очільник на наступному тижні буде звільнений та буде призначений послом у Великій Британії. Такі кадрові зміни очікуються, «якщо не буде ще гучних скандалів до цього часу». Про це народний депутат Ярослав Железняк 31 серпня повідомив у Telegram.

Ну, сучасна кадрова політика вміє вражати, але вже вчора зранку про таку ротацію попередили посольства. Щонайменше деякі. По датам: це наступний тиждень, тобто перший тиждень вересня. P.S. Про скору ротацію і відставку пан міністр знав до своєї відомої пропозиції щодо парі. Тому не дуже спортивно вийшло, — йдеться у повідомленні.

За словами Железняка, на посаду міністра оборони претендує голова Фонду держмайна Рустем Умєров. При цьому зараз невідомо, хто очолить Фонд.

Нагадаємо, Міністерство оборони України за керівництва Олексія Резнікова неодноразово потрапляло у скандали з закупівлями. У січні виник скандал довкола завищених цін на харчування для військових, а в серпні відомство звинуватили в корупції при закупівлі турецьких курток для українських військових.