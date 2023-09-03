Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n186861-zelenskyy-zayavyv-pro-namir-zaminyty-ministra-oborony-detali.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, планує замінити міністра оборони.

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Про це він повідомив сьогодні, 3 вересня, у вечірньому відеозверненні.

Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України, — зазначив Зеленський.

За його словами, він запропонує Верховній Раді замінити Олексія Резнікова на чинного голову Фонду держмайна України Рустема Умєрова.

Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров, — зазначив Зеленський.

Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури, — додав президент.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі сьогодні ввечері повідомив, що Умєров вже починає зустрічі з фракціями Ради як кандидат на посаду міністра оборони.