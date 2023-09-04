Українські військові знищили 23 із 32 ударних БПЛА. Фото:

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Ракурс

Масова атака дронів на Україні відбулася вночі 4 вересня.

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Ворог запускав ударні БПЛА Shahed-136/131 з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф). Усього зафіксовано пуски 32 «шахедів», які атакували Одещину та Дніпропетровщину. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Українські військові знищили 23 ворожі ударні дрони. По повітряних цілях працювали сили Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України. Застосовували винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп.

Нагадаємо, вночі 4 вересня російські загарбники масовано атакували ударними дронами «Шахед» Одеську область. Під ударом опинилися цивільна інфраструктура Подунав’я. Атака тривала три години, і попри роботу ППО, були влучання. Було збито 17 дронів.

А на Дніпропетровщині збили шість БПЛА, але були влучання в об'єкт критичної інфраструктури.