Окупанти три години масовано атакували дронами Одещину, є влучання

росія атакувала дронами Одещину. Фото: Сили оборони півдня

https://racurs.ua/ua/n186862-okupanty-try-godyny-masovano-atakuvaly-dronamy-odeschynu-ie-vluchannya.html

Ракурс

Одеська область 4 вересня вночі була атакована російськими ударними дронами типу «Шахед».

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Ворожі безпілотники летіли кількома хвилями. Запускали їх з російського Приморсько-Ахтарська. Під удар потрапив південь Одеської області — Приморське, Ізмаїл та район, Кілійський район. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпера.

А керівник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк з ефірі національного телемарафону заявила, що росіяни знову атакували цивільну інфраструктуру. Абсолютну більшість дронів була знищена силами протиповітряної оборони. Однак, є й влучання.

Остаточні цифри ще уточнюються. Буквально нещодавно був відбій, зводяться дані. … На жаль є влучання в цивільну інфраструктуру, є пошкоджені будівлі, уточнюється інформація про постраждалих, — сказала вона.

У Силах оборони Півдня заявили, що 17 дронів було збито силами ППО. Однак відбулись влучання — в двох територіальних громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА Shahed-136/131 з Криму та Приморсько-Ахтарську на південь Одеської області. Було зафіксовано 25 дронів, 22 БПЛА були знищені силами ППО.