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Росіяни заявили про «атаку БПЛА». Фото:
Міноборони рф заявило про «атаку БПЛА» на Курськ та окупований Кримhttps://racurs.ua/ua/n186864-minoborony-rf-zayavylo-pro-ataku-bpla-na-kursk-ta-okupovanyy-krym.htmlРакурс
Країна-агресор російська федерація знову зазнала атаки невідомих дронів.
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У Міністерстві оборони росії заявили про нібито атаку безпілотників у Курській області, а також на території тимчасово окупованого українського Криму. На цих територіях ніби працювали системи протиповітряної оборони. Про це повідомляється на Telegram-каналі відомства.
Росіяни, як завжди похвалилися «збиттям усіх дронів» та звинуватили у самому нальоті Україну. Один БПЛА нібито збили у повітрі акваторією Чорного моря поблизу захопленого Криму, а другий — над територією Курської області рф.
Нагадаємо, 3 вересня в Курській області ввечері невідомий безпілотник влучив у будівлю Федеральної служби безпеки. А влада заявила, що сталося «загоряння нежитлової будівлі» у Курчатові, розташованому за 4 км від Курської АЕС.