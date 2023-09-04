Росіяни заявили про «атаку БПЛА». Фото:

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Країна-агресор російська федерація знову зазнала атаки невідомих дронів.

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У Міністерстві оборони росії заявили про нібито атаку безпілотників у Курській області, а також на території тимчасово окупованого українського Криму. На цих територіях ніби працювали системи протиповітряної оборони. Про це повідомляється на Telegram-каналі відомства.

Росіяни, як завжди похвалилися «збиттям усіх дронів» та звинуватили у самому нальоті Україну. Один БПЛА нібито збили у повітрі акваторією Чорного моря поблизу захопленого Криму, а другий — над територією Курської області рф.

Нагадаємо, 3 вересня в Курській області ввечері невідомий безпілотник влучив у будівлю Федеральної служби безпеки. А влада заявила, що сталося «загоряння нежитлової будівлі» у Курчатові, розташованому за 4 км від Курської АЕС.