Украина сыграет с Англией и Италией в отборе Евро-2024 – где смотреть матчи

https://racurs.ua/n186879-ukraina-sygraet-s-angliey-i-italiey-v-otbore-evro-2024-gde-smotret-matchi.html

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9 вересня та 12 вересня збірна України з футболу проведе два матчі у відбірковому циклі на Чемпіонат Європи 2024 року. Суперниками українців стануть збірні Англії та Італії.

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Наживо матчі покажуть місцеві телеканали Суспільного Мовлення у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT*), ексклюзивно в інтернеті на медіасервісі MEGOGO, а також в ефірі Радіо Промінь.