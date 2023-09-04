Україна зіграє з Англією та Італією у відборі Євро-2024 - де дивитися матчі

https://racurs.ua/ua/n186879-ukrayina-zigraie-z-angliieu-ta-italiieu-u-vidbori-ievro-2024-de-dyvytysya-matchi.html

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9 вересня та 12 вересня збірна України з футболу проведе два матчі у відбірковому циклі на Чемпіонат Європи 2024 року. Суперниками українців стануть збірні Англії та Італії.

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Наживо матчі покажуть місцеві телеканали Суспільного Мовлення у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT*), ексклюзивно в інтернеті на медіасервісі MEGOGO, а також в ефірі Радіо Промінь.