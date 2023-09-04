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Для України та Італії це буде перша очна зустріч у цьому відборі. Наразі італійці займають третю сходинку у групі C з 3 очками, проте вони провели на один матч
менше за українців.
Україна зіграє з Англією та Італією у відборі Євро-2024 - де дивитися матчі
Україна зіграє з Англією та Італією у відборі Євро-2024 — де дивитися матчіhttps://racurs.ua/ua/n186879-ukrayina-zigraie-z-angliieu-ta-italiieu-u-vidbori-ievro-2024-de-dyvytysya-matchi.htmlРакурс
9 вересня та 12 вересня збірна України з футболу проведе два матчі у відбірковому циклі на Чемпіонат Європи 2024 року. Суперниками українців стануть збірні Англії та Італії.
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Наживо матчі покажуть місцеві телеканали Суспільного Мовлення у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT*), ексклюзивно в інтернеті на медіасервісі MEGOGO, а також в ефірі Радіо Промінь.
Матч Україна — Англія відбудеться 9 вересня о 19.00.
Україна та Англія проведуть свою другу зустріч у поточному відборі. Номінально домашній поєдинок для України відбудеться у польському Вроцлаві. У першому поєдинку англійці на Вемблі переграли українців з рахунком 2−0. Досі англійці не зазнали жодної поразки у відборі й очолюють групу C з 12 очками в активі.
Гра Італія — Україна стартує 12 вересня о 21.45.
Для України та Італії це буде перша очна зустріч у цьому відборі. Наразі італійці займають третю сходинку у групі C з 3 очками, проте вони провели на один матч
менше за українців.
Загалом збірна України встигла провести три матчі у цьому відбірковому циклі. Україна переграла збірні Північної Македонії та Мальти й поступилася Англії. Наразі в активі українців 6 очок і проміжне друге місце у групі.
Склад національної збірної України
Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — «Шахтар» Донецьк), Денис Попов, Олександр Тимчик (обидва — «Динамо» Київ), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Сергій Кривцов («Інтер» Маямі, США), Богдан Михайліченко («Динамо» Загреб, Хорватія).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Олександр Караваєв (усі — «Динамо» Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — «Шахтар» Донецьк), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія).
Нападники: Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), Артем Довбик («Жирона», Іспанія), Владислав Ванат («Динамо» Київ).
Резервний список: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва — «Дніпро-1» Дніпро), Арсеній Батагов («Зоря» Луганськ), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).