Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Алексей Резников, фото: «Укринформ»

Рада уволила Резникова с должности министра обороны

5 сен 2023, 14:07
999

Верховна Рада сьогодні, 5 вересня, звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 327 народних обранців, проти були чотири. Ще 11 депутатів утрималися.

За фракціями голоси за відставку Резнікова розподілилися так:

  • «Слуга народу» — 210;
  • «Європейська солідарність» — 24;
  • «Батьківщина» — 11;
  • «Платформа за життя та мир» — 20;
  • «За майбутнє" - 11;
  • «Голос» — 10;
  • «Довіра» — 15;
  • «Відновлення України» — 12;
  • позафракційні — 14.

Зазначається, що питання призначення Рустема Умєрова новим міністром оборони розглядатимуть завтра, 6 вересня.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров