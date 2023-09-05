Рада уволила Резникова с должности министра обороны

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Алексей Резников, фото: «Укринформ»
Рада уволила Резникова с должности министра обороныhttps://racurs.ua/n186915-rada-uvolila-reznikova-s-doljnosti-ministra-oborony.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 5 вересня, звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.
За відповідне рішення проголосували 327 народних обранців, проти були чотири. Ще 11 депутатів утрималися.
За фракціями голоси за відставку Резнікова розподілилися так:
- «Слуга народу» — 210;
- «Європейська солідарність» — 24;
- «Батьківщина» — 11;
- «Платформа за життя та мир» — 20;
- «За майбутнє" - 11;
- «Голос» — 10;
- «Довіра» — 15;
- «Відновлення України» — 12;
- позафракційні — 14.
Зазначається, що питання призначення Рустема Умєрова новим міністром оборони розглядатимуть завтра, 6 вересня.
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