Последствия удара по Константиновке, фото: Донецкая областная прокуратура

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Ракурс

Рашисти сьогодні, 6 вересня, близько 14.00 обстріляли місто Костянтинівка Донецької області.

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Російська армія поцілила по одному з ринків у середмісті, повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа.

Станом на 16.00 відомо про 16 загиблих, ще 31 людина зазнала поранень різного ступеня тяжкості, постраждалим надається невідкладна медична допомога. Наразі триває пошуково-рятувальна операція — під завалами ще перебувають люди.

Вщент згоріли легкові автомобілі та вісім торговельних об'єктів.

Також, за попередніми даними, пошкоджено:

20 магазинів;

лінії електропередач;

адмінбудівля;

п’ятий поверх житлового будинку.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).