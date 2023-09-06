Удар по ринку у Костянтинівці — кількість поранених зросла до 31 (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186962-udar-po-rynku-u-kostyantynivci-kilkist-poranenyh-zrosla-do-31-video.htmlРакурс
Рашисти сьогодні, 6 вересня, близько 14.00 обстріляли місто Костянтинівка Донецької області.
Російська армія поцілила по одному з ринків у середмісті, повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа.
Станом на 16.00 відомо про 16 загиблих, ще 31 людина зазнала поранень різного ступеня тяжкості, постраждалим надається невідкладна медична допомога. Наразі триває пошуково-рятувальна операція — під завалами ще перебувають люди.
Вщент згоріли легкові автомобілі та вісім торговельних об'єктів.
Також, за попередніми даними, пошкоджено:
- 20 магазинів;
- лінії електропередач;
- адмінбудівля;
- п’ятий поверх житлового будинку.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).