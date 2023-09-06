Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару по Костянтинівці, фото: Донецька обласна прокуратура

Удар по ринку у Костянтинівці — кількість поранених зросла до 31 (ВІДЕО)

6 вер 2023, 16:52
999

Рашисти сьогодні, 6 вересня, близько 14.00 обстріляли місто Костянтинівка Донецької області.


.

Російська армія поцілила по одному з ринків у середмісті, повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа.

Станом на 16.00 відомо про 16 загиблих, ще 31 людина зазнала поранень різного ступеня тяжкості, постраждалим надається невідкладна медична допомога. Наразі триває пошуково-рятувальна операція — під завалами ще перебувають люди.

Вщент згоріли легкові автомобілі та вісім торговельних об'єктів.

Також, за попередніми даними, пошкоджено:

  • 20 магазинів;
  • лінії електропередач;
  • адмінбудівля;
  • п’ятий поверх житлового будинку.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки удару по Костянтинівці, фото: Донецька обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів