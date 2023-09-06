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Ракурс
Рашисты наполняют оккупированные территории пропагандистской литературой

750 тыс. пропагандистских книг завезли рашисты на оккупированную Луганщину

6 сен 2023, 17:56
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Рашисти завезли на тимчасово окуповані території Луганської області понад 750 тис. книг російської пропаганди.


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Про це сьогодні, 6 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Макулатуру звозять у шкільні бібліотеки замість українських книг, які окупанти вивезли та спалили. Більшість примірників це «історія рф». Акцент йде саме на цей предмет, адже він відіграє ключову роль у російській «системі освіти, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують — російській «системі освіти» школи є по суті осередками пропагандами й головною їх функцією є промивка мізків дітям.

Це лише частина цілеспрямованої політики ворога направленої на знищення цілого покоління нашої нації, — зазначають у ЦНС.

Источник: Ракурс


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