750 тис. пропагандистських книг завезли рашисти на окуповану Луганщину

Рашисти наповнюють окуповані території пропагандистською літературою

https://racurs.ua/ua/n186964-750-tys-propagandystskyh-knyg-zavezly-rashysty-na-okupovanu-luganschynu.html

Ракурс

Рашисти завезли на тимчасово окуповані території Луганської області понад 750 тис. книг російської пропаганди.

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Про це сьогодні, 6 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Макулатуру звозять у шкільні бібліотеки замість українських книг, які окупанти вивезли та спалили. Більшість примірників це «історія рф». Акцент йде саме на цей предмет, адже він відіграє ключову роль у російській «системі освіти, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують — російській «системі освіти» школи є по суті осередками пропагандами й головною їх функцією є промивка мізків дітям.