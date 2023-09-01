180 тис. книжок знищили рашисти у Маріуполі — міськрада (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186786-180-tys-knyjok-znyschyly-rashysty-u-mariupoli-miskrada-foto.htmlРакурс
Російські окупанти знищили в Маріуполі 180 тис. книжок.
Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.
Зазначається, що до повномасштабного російського вторгнення бібліотечний фонд міста становив 360 тис. книжок.
За попередньою інформацією, 50% видань згоріли під час обстрілів, або були ліквідовані, як «екстремістські», — зазначають у міськраді.
Також у місті зруйновані або мають критичні ушкодження такі бібліотеки — імені Лесі Українки, Купріна, Короленка та Гоголя.
У вцілілі бібліотеки загарбники завозять літературу з території рф. І перейменовують назви, — зазначають у міськраді. — Так, бібліотека Івана Франка тепер має назву Пушкіна, Олеся Гончара — Чехова, а історична бібліотека Михайла Грушевського тепер називається ім. Карамзіна.
Водночас в евакуації у Дніпрі нині працює бібліотека імені Короленка.
Директорка бібліотеки Вікторія Лісогор плідно працює над створенням нових фондів. Вже зібрано 2300 найменувань книжок. Їх дарують благодійні фонди, організації, волонтери. Вони до деокупації Маріуполя зберігаються у Дніпровській бібліотеці, — вказано в повідомленні.