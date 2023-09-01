180 тисяч книжок та чотири бібліотеки знищили рашисти у Маріуполі, фото: Маріупольська міська рада

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Російські окупанти знищили в Маріуполі 180 тис. книжок.

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Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

Зазначається, що до повномасштабного російського вторгнення бібліотечний фонд міста становив 360 тис. книжок.

За попередньою інформацією, 50% видань згоріли під час обстрілів, або були ліквідовані, як «екстремістські», — зазначають у міськраді.

Також у місті зруйновані або мають критичні ушкодження такі бібліотеки — імені Лесі Українки, Купріна, Короленка та Гоголя.

У вцілілі бібліотеки загарбники завозять літературу з території рф. І перейменовують назви, — зазначають у міськраді. — Так, бібліотека Івана Франка тепер має назву Пушкіна, Олеся Гончара — Чехова, а історична бібліотека Михайла Грушевського тепер називається ім. Карамзіна.

Водночас в евакуації у Дніпрі нині працює бібліотека імені Короленка.