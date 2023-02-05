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Ракурс
Рашисти продовжують спалювати українські книги, фото: StopFake

Рашисти спалюють українські книги у котельнях на Луганщині — ЦНС

5 лют 2023, 17:43
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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек українські книги та спалюють їх.





Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, у Ровеньках на Луганщині зафіксовані випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.

Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини. при цьому, росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають «нацистську літературу», та в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги, — наголошують у НЦС.

У січні у ЦНС повідомляли, що так зване «міністерство освіти та науки», створене рашистами на окупованій Луганщині, спрямувало керівникам адміністрацій міст та районів, а також підвідомчим освітнім організаціям документ з порадою вилучити з фондів шкільних бібліотек книги зі списку, в якому 365 позицій.

У цей список, зокрема, потрапили:

  • література про Голодомор в Україні;
  • підручники та довідники з історії України;
  • публіцистика, видана після 2014 року;
  • книги з серії «Знамениті українці»;
  • художня література про «події періоду новітньої історії» в Україні.

Джерело: Ракурс


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