Рашисти продовжують спалювати українські книги, фото: StopFake

https://racurs.ua/ua/n179616-rashysty-spaluut-ukrayinski-knygy-u-kotelnyah-na-luganschyni-cns.html

Ракурс

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек українські книги та спалюють їх.

Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, у Ровеньках на Луганщині зафіксовані випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.

Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини. при цьому, росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають «нацистську літературу», та в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги, — наголошують у НЦС.

У січні у ЦНС повідомляли, що так зване «міністерство освіти та науки», створене рашистами на окупованій Луганщині, спрямувало керівникам адміністрацій міст та районів, а також підвідомчим освітнім організаціям документ з порадою вилучити з фондів шкільних бібліотек книги зі списку, в якому 365 позицій.

У цей список, зокрема, потрапили: