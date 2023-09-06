Последствия российского удара по рынку в Константиновке, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n186966-v-konstantinovke-zavershili-spasatelnuu-operaciu-17-pogibshih.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 6 вересня, вдень вдарили по ринку у місті Костянтинівка Донецької області.

.

Наразі пошуково-рятувальну операцію завершено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.