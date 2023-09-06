Наслідки російського удару по ринку у Костянтинівці, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n186966-u-kostyantynivci-zavershyly-ryatuvalnu-operaciu-17-zagyblyh.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 6 вересня, вдень вдарили по ринку у місті Костянтинівка Донецької області.

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Наразі пошуково-рятувальну операцію завершено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.