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Ракурс
Наслідки російського удару по ринку у Костянтинівці, фото: Національна поліція

У Костянтинівці завершили рятувальну операцію — 17 загиблих

6 вер 2023, 18:34
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Рашисти сьогодні, 6 вересня, вдень вдарили по ринку у місті Костянтинівка Донецької області.


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Наразі пошуково-рятувальну операцію завершено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Станом на 18.00 унаслідок російського обстрілу 17 осіб загинули та 32 отримали поранення, — зазначив Клименко.

Джерело: Ракурс


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