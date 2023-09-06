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Рашисти сьогодні, 6 вересня, вдень вдарили по ринку у місті Костянтинівка Донецької області.
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Наразі пошуково-рятувальну операцію завершено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Станом на 18.00 унаслідок російського обстрілу 17 осіб загинули та 32 отримали поранення, — зазначив Клименко.
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