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Рашисты атаковали Запорожье ракетой «Искандер», фото: «Российская газета»

Рашисты утром ударили «Искандером» по Запорожью, двое раненых

6 сен 2023, 19:03
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Російські загарбники сьогодні, 6 вересня, вранці завдали удару по Запоріжжю ракетою «Іскандер».


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Про це в ефірі «Суспільне:Спротив» розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Ворог завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури ракетою «Іскандер», внаслідок чого поранено дві людини. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу, — зазначив Малашко.

Раніше стало відомо, що сьогодні о 10.24 рашистами була завдано ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя, в результаті чого було завдано руйнувань об'єкту цивільної інфраструктури.

Источник: Ракурс


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