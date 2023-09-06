Рашисты утром ударили «Искандером» по Запорожью, двое раненых

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Російські загарбники сьогодні, 6 вересня, вранці завдали удару по Запоріжжю ракетою «Іскандер».
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Про це в ефірі «Суспільне:Спротив» розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Ворог завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури ракетою «Іскандер», внаслідок чого поранено дві людини. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу, — зазначив Малашко.
Раніше стало відомо, що сьогодні о 10.24 рашистами була завдано ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя, в результаті чого було завдано руйнувань об'єкту цивільної інфраструктури.
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