Рашисты утром ударили «Искандером» по Запорожью, двое раненых

Рашисты атаковали Запорожье ракетой «Искандер», фото: «Российская газета»

https://racurs.ua/n186967-rashisty-utrom-udarili-iskanderom-po-zaporoju-dvoe-ranenyh.html

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Російські загарбники сьогодні, 6 вересня, вранці завдали удару по Запоріжжю ракетою «Іскандер».

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Про це в ефірі «Суспільне:Спротив» розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Ворог завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури ракетою «Іскандер», внаслідок чого поранено дві людини. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу, — зазначив Малашко.

Раніше стало відомо, що сьогодні о 10.24 рашистами була завдано ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя, в результаті чого було завдано руйнувань об'єкту цивільної інфраструктури.