Рашисты вывели в Черное море фрегат с восемью «калибрами»

Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n186973-rashisty-vyveli-v-chernoe-more-fregat-s-vosemu-kalibrami.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 6 вересня, надвечір вивели на бойове чергування у Чорне море надводний ракетоносій фрегат «Адмірал Ессен», котрий може бути споряджений вісьмома крилатими ракетами типу «Калібр».

.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Рівень ракетної загрози залишається високим. За сигналом повітряної тривоги варто переходити в укриття, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти здійснили комбіновану повітряну атаку по Україні.