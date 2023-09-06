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Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «Вікіпедія»

Рашисти вивели в Чорне море фрегат із вісьмома «калібрами»

6 вер 2023, 21:39
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Російські загарбники сьогодні, 6 вересня, надвечір вивели на бойове чергування у Чорне море надводний ракетоносій фрегат «Адмірал Ессен», котрий може бути споряджений вісьмома крилатими ракетами типу «Калібр».


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Рівень ракетної загрози залишається високим. За сигналом повітряної тривоги варто переходити в укриття, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти здійснили комбіновану повітряну атаку по Україні.

Джерело: Ракурс


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