Армія рф здійснила нічну комбіновану повітряну атаку на Україну - результати роботи ППО

https://racurs.ua/ua/n186935-armiya-rf-zdiysnyla-nichnu-kombinovanu-povitryanu-ataku-na-ukrayinu-rezultaty-roboty-ppo.html

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Результати роботи української ППО у ніч рпоти 6 вересня: збито сім із семи крилатих ракет, «Іскандер-М» і 15 із 25 «мопедів».

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Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі.

7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

25 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 російські виродки запустили з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі.

Рашисти здійснили комбіновану атаку на Київ. Попередньо, запустили крилаті ракети Х-101/555/55. Також по столиці запустили ракети іншого типу, ймовірно — балістичного. Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці знищила ППО. Руйнувань та постраждалих немає.

Рятувальники на Київщині ліквідували пожежу на території торгівельного підприємства, яка виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети