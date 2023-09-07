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Ракурс
В Запорожье раздался взрыв, армия рф ударила баллистикой

В Запорожье раздался взрыв, армия рф ударила баллистикой

7 сен 2023, 11:20
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Окупаційна армія росії 7 вересня вдарила по Запорізькому району. Місцева влада повідомила про удар балістичним озброєнням.


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Ворог поцілив по Запорізькому району. Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням. На місце вже вирушили всі відповідні служби. Залишайтесь в укриттях та не ігноруйте сповіщення про небезпеку! — повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Источник: Ракурс


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