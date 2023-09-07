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У Запоріжжі пролунав вибух, армія рф вдарила балістикою
У Запоріжжі пролунав вибух, армія рф вдарила балістикоюhttps://racurs.ua/ua/n186985-u-zaporijji-prolunav-vybuh-armiya-rf-vdaryla-balistykou.htmlРакурс
Окупаційна армія росії 7 вересня вдарила по Запорізькому району. Місцева влада повідомила про удар балістичним озброєнням.
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Ворог поцілив по Запорізькому району. Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням. На місце вже вирушили всі відповідні служби. Залишайтесь в укриттях та не ігноруйте сповіщення про небезпеку! — повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.