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Ракурс
У Запоріжжі пролунав вибух, армія рф вдарила балістикою

У Запоріжжі пролунав вибух, армія рф вдарила балістикою

7 вер 2023, 11:20
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Окупаційна армія росії 7 вересня вдарила по Запорізькому району. Місцева влада повідомила про удар балістичним озброєнням.


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Ворог поцілив по Запорізькому району. Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням. На місце вже вирушили всі відповідні служби. Залишайтесь в укриттях та не ігноруйте сповіщення про небезпеку! — повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Джерело: Ракурс


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