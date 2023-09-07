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Почти 90% украинских военных пытали в плену рф
Почти 90% украинских военных прошли через пытки в плену рфhttps://racurs.ua/n187004-pochti-90-ukrainskih-voennyh-proshli-cherez-pytki-v-plenu-rf.htmlРакурс
Майже 90% українських військовополонених пройшли через катування.
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росія вибудувала розвинену систему тортур і жорстокого поводження з полоненими українцями. Про це заявив 7 вересня генпрокурор Андрій Костін під час зустрічі зі Спеціальною доповідачкою ООН з питань катувань, доктором Еліс Джил Едвардс.
На всіх визволених територіях ми знаходимо свідчення цих жахіть. Лише в Херсонській області зафіксовано 11 катівень. У Харківській області розслідується майже 100 випадків катувань, у яких встановлено понад 700 постраждалих. Подібну картину ми бачимо і в інших деокупованих регіонах, — зауважив Костін.
Агресор використовує тортури і як зброю війни, і як метод знищення української ідентичності в умовах окупації, констатував Генпрокурор.
Тим часом в українській розвідці припустили, коли може відбутися обмін полоненими «всіх на всіх».
Процес обміну військовополоненими триває й станом на зараз. Є певні технічні труднощі. Я вважаю, що через не зовсім правильну позицію російської федерації. Але ми й це подолаємо, — запевнив керівник ГУР МО України Буданов.
За його словами, ця ситуація не така складна, як здається. І Україна максимально близька до того, щоб найближчим часом росія пішла на зустріч щодо обміну полоненими «всіх на всіх».
Перемовини щодо обміну військовополоненими здебільшого відбуваються без участі країн-посередників, тобто фактично у двосторонньому форматі — між Україною і росії. Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв’ю «Укрінформу».