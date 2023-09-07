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Ракурс
Почти 90% украинских военных пытали в плену рф

Почти 90% украинских военных прошли через пытки в плену рф

7 сен 2023, 17:53
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Майже 90% українських військовополонених пройшли через катування.


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росія вибудувала розвинену систему тортур і жорстокого поводження з полоненими українцями. Про це заявив 7 вересня генпрокурор Андрій Костін під час зустрічі зі Спеціальною доповідачкою ООН з питань катувань, доктором Еліс Джил Едвардс.

На всіх визволених територіях ми знаходимо свідчення цих жахіть. Лише в Херсонській області зафіксовано 11 катівень. У Харківській області розслідується майже 100 випадків катувань, у яких встановлено понад 700 постраждалих. Подібну картину ми бачимо і в інших деокупованих регіонах, — зауважив Костін.

Агресор використовує тортури і як зброю війни, і як метод знищення української ідентичності в умовах окупації, констатував Генпрокурор.

Тим часом в українській розвідці припустили, коли може відбутися обмін полоненими «всіх на всіх».

Процес обміну військовополоненими триває й станом на зараз. Є певні технічні труднощі. Я вважаю, що через не зовсім правильну позицію російської федерації. Але ми й це подолаємо, — запевнив керівник ГУР МО України Буданов.

За його словами, ця ситуація не така складна, як здається. І Україна максимально близька до того, щоб найближчим часом росія пішла на зустріч щодо обміну полоненими «всіх на всіх».

Перемовини щодо обміну військовополоненими здебільшого відбуваються без участі країн-посередників, тобто фактично у двосторонньому форматі — між Україною і росії. Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв’ю «Укрінформу».

Источник: Ракурс


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