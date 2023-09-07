Почти 90% украинских военных пытали в плену рф

https://racurs.ua/n187004-pochti-90-ukrainskih-voennyh-proshli-cherez-pytki-v-plenu-rf.html

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Майже 90% українських військовополонених пройшли через катування.

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росія вибудувала розвинену систему тортур і жорстокого поводження з полоненими українцями. Про це заявив 7 вересня генпрокурор Андрій Костін під час зустрічі зі Спеціальною доповідачкою ООН з питань катувань, доктором Еліс Джил Едвардс.

На всіх визволених територіях ми знаходимо свідчення цих жахіть. Лише в Херсонській області зафіксовано 11 катівень. У Харківській області розслідується майже 100 випадків катувань, у яких встановлено понад 700 постраждалих. Подібну картину ми бачимо і в інших деокупованих регіонах, — зауважив Костін.

Агресор використовує тортури і як зброю війни, і як метод знищення української ідентичності в умовах окупації, констатував Генпрокурор.