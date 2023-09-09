В ГУР составили список российских стратегических объектов, подлежащих уничтожению

https://racurs.ua/n187060-v-gur-sostavili-spisok-rossiyskih-strategicheskih-obektov-podlejaschih-unichtojeniu.html

Ракурс

Україна має список російських стратегічних об'єктів, які підлягають знищенню.

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Про це заявив в ефірі телемарафону представник ГУР Вадим Скібіцький.

Ми працюємо методично, визначаємо найбільш критичні цілі і найбільш критичні об'єкти для самої росії. Це об'єкти військові, об'єкти оборонно-військового комплексу, які забезпечують виготовлення ракет, безпілотників. Тому цілей у нас багато. Вони усі пронумеровані, визначені по ієрархії, визначене їхнє значення, і ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб знизити потенціал рф і досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав’язані на його продукції, перестануть виготовляти військову продукцію, — сказав Скібіцький.

За його словами, ГУР використовує для ураження ворожих цілей всі можливі засоби. Зокрема, безпілотники, ракетні системи та агентурні одиниці, які діють в тому числі на території рф.

За його словами, метою таких ударів є ослаблення спроможності ворога продовжувати війну проти України. Усі ворожі цілі ― пронумеровані та мають свою ієрархію.

Ми цілеспрямовано знищуємо їх, щоб зменшити потенціал рф та досягти ефекту доміно: коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав’язані на його продукцію, припинять військове виробництво, ― пояснив представник ГУР МО України.

Він додав, що міжнародні партнери України мають розуміння мети відповідних дій наших Сил безпеки та оборони на території ворога.