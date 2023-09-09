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Россияне спасают фронт у Роботиного и посылают туда резервы с других направлений — разведка Британии

Россияне спасают фронт у Роботиного и посылают туда резервы с других направлений — разведка Британии

9 сен 2023, 10:46
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Командування російських окупаційних сил відправило в район Роботиного додаткові сили з інших напрямків.


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Про це пише 9 вересня розвідка Британії у щоденному звіті.

Цілком ймовірно, що росія передислокувала сили з інших районів лінії фронту, щоб замінити деградовані підрозділи навколо Роботиного. Ці передислокації, ймовірно, обмежують здатність армії рф проводити власні наступальні операції на інших ділянках лінії фронту.

Зазначається, що підрозділи ЗСУ просунулися до багаторівневого головного рубежу російської оборони на схід від Роботиного.

Українські сили продовжують поступовий тактичний наступ на російські позиції і послабляють російські сили в цьому районі.

ЗСУ також продовжували тиск на російські позиції на південь від Бахмуту, поступово досягаючи між Кліщіївкою та Андріївкою.

Источник: Ракурс


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