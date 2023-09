Командування російських окупаційних сил відправило в район Роботиного додаткові сили з інших напрямків.

.

Про це пише 9 вересня розвідка Британії у щоденному звіті.

Цілком ймовірно, що росія передислокувала сили з інших районів лінії фронту, щоб замінити деградовані підрозділи навколо Роботиного. Ці передислокації, ймовірно, обмежують здатність армії рф проводити власні наступальні операції на інших ділянках лінії фронту.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 09 September 2023.



Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/1MTC91GtCL



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/TxYidLP9Ta