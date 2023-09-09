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Украина сыграла со сборной Англии в рамках отбора на Евро-2024, фото: УАФ

Сборная Украины сыграла вничью с Англией во Вроцлаве — Евро-2024

9 сен 2023, 21:07
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Матч футбольних збірних України та Англії, котрий сьогодні, 9 вересня, ввечері відбувся у польському Вроцлаві на стадіоні «Тарчинська Арена», завершився з рахунком 1:1.


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Футбольний поєдинок відбувся в межах матчу п’ятого туру відбору до Євро-2024 у групі С, повідомляє видання Champion.

Обидві команди обмінялися голами у першому таймі:

  • Олександр Зінченко вразив ворота суперника на 26-й хвилині після передачі з правого флангу Юхима Коноплі;
  • Кайл Вокер зрівняв рахунок на 41-й хвилині, скориставшись пасом Гаррі Кейна.

Україна зіграла зі збірною Англії в межах відбору на Євро-2024, фото: УАФ

Таким чином, Україна зберігає за собою займати друге місце у групі С, маючи 7 очок. Англія перебуває з 13 очками.

Турнірна таблиця групи С:

  1. Англія — 13 очок (5 матчів), різниця голів 16:2;
  2. Україна — 7 (4 матчі), різниця голів 5:5;
  3. Італія — 3 (2 матчі), різниця голів 3:2;
  4. Північна Македонія — 3 (3 матчі), різниця голів 4:11;
  5. Мальта — 0 (4 матчі), різниця голів 1:9.

Джерело: Champion


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