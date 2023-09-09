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Україна зіграла зі збірною Англії в межах відбору на Євро-2024, фото: УАФ
Збірна України зіграла внічию з Англією у Вроцлаві — Євро-2024https://racurs.ua/ua/n187085-zbirna-ukrayiny-zigrala-vnichyu-z-angliieu-u-vroclavi-ievro-2024.htmlРакурс
Матч футбольних збірних України та Англії, котрий сьогодні, 9 вересня, ввечері відбувся у польському Вроцлаві на стадіоні «Тарчинська Арена», завершився з рахунком 1:1.
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Футбольний поєдинок відбувся в межах матчу п’ятого туру відбору до Євро-2024 у групі С, повідомляє видання Champion.
Обидві команди обмінялися голами у першому таймі:
- Олександр Зінченко вразив ворота суперника на 26-й хвилині після передачі з правого флангу Юхима Коноплі;
- Кайл Вокер зрівняв рахунок на 41-й хвилині, скориставшись пасом Гаррі Кейна.
Таким чином, Україна зберігає за собою займати друге місце у групі С, маючи 7 очок. Англія перебуває з 13 очками.
Турнірна таблиця групи С:
- Англія — 13 очок (5 матчів), різниця голів 16:2;
- Україна — 7 (4 матчі), різниця голів 5:5;
- Італія — 3 (2 матчі), різниця голів 3:2;
- Північна Македонія — 3 (3 матчі), різниця голів 4:11;
- Мальта — 0 (4 матчі), різниця голів 1:9.
Джерело: Champion
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