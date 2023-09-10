Защитники Украины удерживают захваченные позиции на левом берегу Днепра, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n187097-vsu-uderjivaut-opredelennye-pozicii-na-levobereje-hersonschiny-ok-ug.html

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Українські військові утримують захоплені позиції на лівому березі Дніпра Херсонської області та закріплюються.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, повідомляє видання ZN.ua.

Так, є позиції, є певні закріплення, але розвиток подій поки що потребує інформаційної тиші. Як тільки ми зможемо говорити про більш безпечну ситуацію для наших воїнів, обов’язково сповістимо, — наголосила вона.

За словами Гуменюк, окрім небезпеки для військових, існує також небезпека для цивільного населення в Херсонській області, за яким ховаються російські окупаційні війська.

Вчора, 9 вересня, про утримання українськими військовими позицій на лівому березі Дніпра на Херсонщині повідомлялося у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Херсонському напрямку наші захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра, вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади боєприпасів та наносити успішне ураження по тилам противника, — зазначалося у зведенні.

Джерело: ZN.ua, Генштаб ЗСУ