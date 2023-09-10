Пожар в результате российских обстрелов Херсона, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 10 вересня, вранці завдали удару по одному із житлових кварталів Херсона.

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Через влучання снаряда виникла пожежа в двоповерховому житловому будинку, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що полум’я охопило дах будівлі.

Завдяки професійним діям рятувальників, вдалось врятувати житлові кімнати від загоряння. Пожежу ліквідовано на площі 200 кв. м, — вказано в повідомленні.

До боротьби з вогнем залучалися 12 пожежників та дві одиниці техніки.

У Херсонській ОВА повідомляють, що обстріл середмістя Херсона стався близько 7.00. Постраждала 68-річна жінка — їй надали меддопомогу та залишили на місці.

Окрім житлового будинку також пошкоджено освітній заклад — через влучання ворожих снарядів у будівлі пошкоджено покрівлю та вікна.