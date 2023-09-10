Громкие взрывы прогремели в оккупированных Мелитополе и Донецке. Фото:

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Потужний вибух прогримів у тимчасово окупованому Мелітополі в неділю, 10 вересня. Мешканці міста та навколишніх населених пунктів чули гучний вибух. Деякі люди відчули вібрацію. Деталі вибуху уточняються. Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у Telegram.

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Міський голова також розповів про перебіг «голосування» в окупованому місті. Російські загарбники під дулом автомата вручали громадянам «бюлетені» з рекомендаціями про вибір партії «единая россия». А самі дільниці відкрили сьогодні, 10 вересня. Оскільки люди відмовилися брати участь у фейкових виборах, то результат сфабрикували.

Результат вже «намалювали». Через годину після закриття дільниць всьому світу на сміх «підрахували» майже 60% бюлетнів. Звісно, майже всі «проголосували» за єдіноросів. Бачимо черговий театр абсурду від ворога на ТОТ. Маємо звільнити наших людей, які опинилися у заручниках людоїдів з боліт, — наголосив Федоров.

Крім того, Telegram-канали повідомляють про гучні вибухи в окупованому Донецьку, які лунали сьогодні ввечері.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи перед початком псевдовиборів загарбників на захопленій українській території. Вибухи сталися на території Бердянського муніципального ліцею, де окупанти розташували одну з так званих виборчих дільниць.