ВСУ за сутки уничтожили шесть российских катеров в районе левобережья Херсонщины

https://racurs.ua/n187125-shest-rossiyskih-katerov-unichtojili-za-sutki-na-hersonschine-gumenuk.html

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ЗСУ за минулу добу знищили у районі окупованого лівобережжя Херсонщини знищили шість російських катерів, котрі намагалися повернутися на втрачені позиції.

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Про це сьогодні, 11 вересня, в ефірі «Радіо Свобода» повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Також ми продовжуємо нищити і особовий склад. І іншу техніку — гармати, міномети. Все те, чим вони намагаються обстрілювати Правий берег і завдають мирному населенню суттєвих шкод, — розповіла Гуменюк.

Гуменюк наголосила, що сили рф на Лівобережжі переважають і вони «дуже потужні».

Нагадаємо, нещодавно було офіційно підтверджено, що українські військові закріпилися ні лівому березі Дніпра на Херсонщині.