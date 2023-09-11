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ВСУ за сутки уничтожили шесть российских катеров в районе левобережья Херсонщины

Шесть российских катеров уничтожили за сутки на Херсонщине — Гуменюк

11 сен 2023, 12:58
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ЗСУ за минулу добу знищили у районі окупованого лівобережжя Херсонщини знищили шість російських катерів, котрі намагалися повернутися на втрачені позиції.


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Про це сьогодні, 11 вересня, в ефірі «Радіо Свобода» повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Також ми продовжуємо нищити і особовий склад. І іншу техніку — гармати, міномети. Все те, чим вони намагаються обстрілювати Правий берег і завдають мирному населенню суттєвих шкод, — розповіла Гуменюк.

Гуменюк наголосила, що сили рф на Лівобережжі переважають і вони «дуже потужні».

Нагадаємо, нещодавно було офіційно підтверджено, що українські військові закріпилися ні лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Источник: Ракурс


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