Зеленский сообщил о «хорошей новости» из Германии

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На тлі візиту міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок президент Володимир Зеленський анонсував посилення оборонної підтримки з боку Берліна.

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Сьогодні є хороша новина. Готуємо посилення пакета оборонної підтримки від Німеччини — ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцем, те, про що говорили з міністром закордонних справ Німеччини Бербок — зустрівся з нею сьогодні в Києві, — сказав президент у своєму відеозверненні.

Процес щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus просувається вперед, заявив керівник МЗС Кулеба на спільній пресконференції з очільницею МЗС Німеччини Бербок у Києві.

За його словами, вони детально обговорили це питання й Україна готова зробити все необхідне, щоб пришвидшити процес. Водночас Бербок надання ракет Україні не коментувала.

На спільній прес-конференції Кулеба розповів, що вони розмовляли і про постачання ракет.

Ми раді, що питання відкрите і просувається вперед у німецьких внутрішніх дискусіях, — сказав урядовець.

Окрім цього, німецька міністерка сказала, що бачить «значний прогрес» у виконанні Україною вимог для вступу у ЄС, однак «проблема корупції залишається».

Наостанок вона додала, що Німеччина підвищує обсяг гуманітарної допомоги і цього року вона складає 380 млн євро.

Нагадаємо, ФРН 5 вересня повідомила про нове постачання військової допомоги для Сил оборони України. До нового пакета увійшли боєприпаси, автомобілі та тягачі.