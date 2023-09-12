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Экс-диакон УПЦ МП отправлял уклонистов за границу под видом «миссионеров»
Экс-диакон УПЦ МП отправлял уклонистов за границу под видом «миссионеров» (ФОТО)https://racurs.ua/n187169-eks-diakon-upc-mp-otpravlyal-uklonistov-za-granicu-pod-vidom-missionerov-foto.htmlРакурс
В Одеській області СБУ затримала екс-диякона УПЦ МП, який відправляв ухилянтів за кордон під виглядом «церковних місіонерів».
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Місце у списку «місіонерів» коштувало від 4,5 тис. дол. Чоловіку загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Для реалізації оборудки фігурант підробляв «списки місіонерів», які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади.
Потім «диякон» подавав фальшиві документи до Держслужби з етнополітики та свободи слова за надуманою «аргументацією» про необхідність виїзду псевдокліриків за межі України.
Вартість одного «місця у списку» становила від 4,5 тис. дол. Сума залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів.
Таким чином ділок намагався незаконно переправити за кордон шістьох ухилянтів. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили схему і затримали його «на гарячому».
Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено:
комп’ютери, мобільні телефони та сім-картки із доказами оборудки;
готівку, одержану злочинним шляхом.
Наразі ексдиякону обрали запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави.