Екс-диякон УПЦ МП відправляв ухилянтів за кордон під виглядом "місіонерів"

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В Одеській області СБУ затримала екс-диякона УПЦ МП, який відправляв ухилянтів за кордон під виглядом «церковних місіонерів».

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Місце у списку «місіонерів» коштувало від 4,5 тис. дол. Чоловіку загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Для реалізації оборудки фігурант підробляв «списки місіонерів», які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади.

Потім «диякон» подавав фальшиві документи до Держслужби з етнополітики та свободи слова за надуманою «аргументацією» про необхідність виїзду псевдокліриків за межі України.

Вартість одного «місця у списку» становила від 4,5 тис. дол. Сума залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів.

Таким чином ділок намагався незаконно переправити за кордон шістьох ухилянтів. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили схему і затримали його «на гарячому».

Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено:

комп’ютери, мобільні телефони та сім-картки із доказами оборудки;

готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі ексдиякону обрали запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави.