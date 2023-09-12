В Тбилиси установили памятник Александру Мациевскому, которого оккупанты расстреляли после слов «Слава Украине»

https://racurs.ua/n187173-v-tbilisi-ustanovili-pamyatnik-aleksandru-macievskomu-kotorogo-okkupanty-rasstrelyali-posle-slov.html

Ракурс

У Тбілісі встановили пам’ятник Олександру Мацієвському.

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Солдат ЗСУ був розстріляний окупантами під Соледаром 30 грудня 2022 року після слів «Слава Україні». Згодом йому було надано звання Героя України посмертно.

Фото опублікував грузинський паблік Tbilisi life. Пам’ятник встановлений на території приватної клініки.

Український захисник був снайпером 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.