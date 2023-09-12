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У Тбілісі встановили пам'ятник Олександру Мацієвському, якого окупанти розстріляли після слів «Слава Україні»

У Тбілісі встановили пам’ятник Олександру Мацієвському, якого окупанти розстріляли після слів «Слава Україні» (ФОТО)

12 вер 2023, 15:19
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У Тбілісі встановили пам’ятник Олександру Мацієвському.


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Солдат ЗСУ був розстріляний окупантами під Соледаром 30 грудня 2022 року після слів «Слава Україні». Згодом йому було надано звання Героя України посмертно.

У Тбілісі встановили пам'ятник Олександру Мацієвському, якого окупанти розстріляли після слів «Слава Україні», фото - Ююлія Овчаренко

Фото опублікував грузинський паблік Tbilisi life. Пам’ятник встановлений на території приватної клініки.

Український захисник був снайпером 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.

Джерело: Ракурс


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