У Тбілісі встановили пам'ятник Олександру Мацієвському, якого окупанти розстріляли після слів «Слава Україні»

У Тбілісі встановили пам’ятник Олександру Мацієвському, якого окупанти розстріляли після слів «Слава Україні» (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n187173-u-tbilisi-vstanovyly-pam-yatnyk-oleksandru-maciievskomu-yakogo-okupanty-rozstrilyaly-pislya-sliv.html

12 вер 2023, 15:19 999

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