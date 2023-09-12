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У Тбілісі встановили пам'ятник Олександру Мацієвському, якого окупанти розстріляли після слів «Слава Україні»
У Тбілісі встановили пам’ятник Олександру Мацієвському, якого окупанти розстріляли після слів «Слава Україні» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187173-u-tbilisi-vstanovyly-pam-yatnyk-oleksandru-maciievskomu-yakogo-okupanty-rozstrilyaly-pislya-sliv.htmlРакурс
У Тбілісі встановили пам’ятник Олександру Мацієвському.
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Солдат ЗСУ був розстріляний окупантами під Соледаром 30 грудня 2022 року після слів «Слава Україні». Згодом йому було надано звання Героя України посмертно.
Фото опублікував грузинський паблік Tbilisi life. Пам’ятник встановлений на території приватної клініки.
Український захисник був снайпером 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.
�� У Грузії відкрили пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському
Скульптуру встановлено в Тбілісі.
� Юлія Овчаренко pic.twitter.com/XcLX763Hvs
— Ukrinform (@UKRINFORM) September 12, 2023