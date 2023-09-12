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Ракурс
В Запорожье раздались взрывы

В Запорожье раздались взрывы

12 сен 2023, 18:58
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Вибух у Запоріжжі пролунав ввечері у вівторок, 12 вересня. Місцеві мешканці чули вибух.


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Незадовго до цього Повітряні сили Збройних сил України у Telegram попередили про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте тривогу, — йдеться у повідомленні.

Згодом ЗМІ повідомили про повторні вибухи у Запоріжжі.

Источник: Ракурс


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