У Запоріжжі пролунали вибухи

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У Запоріжжі пролунав вибух
У Запоріжжі пролунали вибухиhttps://racurs.ua/ua/n187183-u-zaporijji-prolunaly-vybuhy.htmlРакурс
Вибух у Запоріжжі пролунав ввечері у вівторок, 12 вересня. Місцеві мешканці чули вибух.
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Незадовго до цього Повітряні сили Збройних сил України у Telegram попередили про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
Загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте тривогу, — йдеться у повідомленні.
Згодом ЗМІ повідомили про повторні вибухи у Запоріжжі.