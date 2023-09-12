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Кабмин передал МВД полномочия по розыску людей пропавших без вести
Кабмин передал МВД полномочия по розыску людей пропавших без вестиhttps://racurs.ua/n187185-kabmin-peredal-mvd-polnomochiya-po-rozysku-ludey-propavshih-bez-vesti.htmlРакурс
Кабінет міністрів передав Міністерству внутрішніх справ повноваження з розшуку людей, які зникли безвісти за особливих обставин. Раніше цим займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих України.
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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Віднині Генеральний штаб Збройних сил України за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими має утворювати пошукові групи зниклих безвісти. Діяльність Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, забезпечуватиме МВС.
Зниклими безвісти за особливих обставин вважаються особи, які зникли у звʼязку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.
У травні 2023 року МВС повідомляло, що зниклими безвісти за особливих обставин вважаються близько 24 тис. українців.