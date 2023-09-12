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Ракурс
Кабмин передал МВД полномочия по розыску людей пропавших без вести

Кабмин передал МВД полномочия по розыску людей пропавших без вести

12 сен 2023, 19:40
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Кабінет міністрів передав Міністерству внутрішніх справ повноваження з розшуку людей, які зникли безвісти за особливих обставин. Раніше цим займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих України.


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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Віднині Генеральний штаб Збройних сил України за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими має утворювати пошукові групи зниклих безвісти. Діяльність Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, забезпечуватиме МВС.

Зниклими безвісти за особливих обставин вважаються особи, які зникли у звʼязку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.

У травні 2023 року МВС повідомляло, що зниклими безвісти за особливих обставин вважаються близько 24 тис. українців.

Источник: Ракурс


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