Кабмін передав МВС повноваження з розшуку людей зниклих безвісти

https://racurs.ua/ua/n187185-kabmin-peredav-mvs-povnovajennya-z-rozshuku-ludey-znyklyh-bezvisty.html

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Кабінет міністрів передав Міністерству внутрішніх справ повноваження з розшуку людей, які зникли безвісти за особливих обставин. Раніше цим займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих України.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Віднині Генеральний штаб Збройних сил України за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими має утворювати пошукові групи зниклих безвісти. Діяльність Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, забезпечуватиме МВС.

Зниклими безвісти за особливих обставин вважаються особи, які зникли у звʼязку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.

У травні 2023 року МВС повідомляло, що зниклими безвісти за особливих обставин вважаються близько 24 тис. українців.