Машины для разминирования Wisent 1. Фото:

https://racurs.ua/n187209-germaniya-peredala-ukraine-tanki-dlya-razminirovaniya-wisent-1.html

Ракурс

Новий пакет військової допомоги Україні передала Німеччина.

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У рамках нового пакету допомоги ЗСУ отримають не лише бронетехніку, але й снаряди, набої та додатковий військовий транспорт. Так, українська армія поповниться 20-ма одиницями БМП Marder 1A3 з боєприпасами та двома броньованими інженерними машинами для розмінування Wisent 1 («Зубр»). Про це повідомила прес-служба німецького уряду.

Також Сили оборони отримають:

сідельний тягач 8×8 HX81 та чотири напівпричепи;

п’ять вантажопідіймальних машин 8×8;

дев’ять автомобілів (вантажні/мікроавтобуси/всюдиходи);

три карети швидкої допомоги Mercedes-Benz Unimog;

матеріал для знешкодження боєприпасів;

систему спостереження супутникового зв’язку;

20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

дві мобільні антенно-щоглові системи;

10 систем виявлення дронів.

Крім того, в пакет допомоги входять 3 тис. снарядів калібру 155 мм та 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї.

Як відомо, Wisent 1 — це броньовані інженерні танки для розмінування, які створені на базі модифікованого корпусу танка Leopard 1. Такі машини розміновують проходи для просування піхоти.

У 2023 році Україна отримала від Німеччини військової допомоги на 5,4 млрд євро.

Нагадаємо, 12 вересня стало відомо, що Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 833 млн дол., який включатиме танки, бойові машини піхоти, зенітні установки та боєприпаси.