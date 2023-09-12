Данія готує найбільший пакет допомоги ЗСУ на 833 млн доларів — Reuters

https://racurs.ua/ua/n187181-daniya-gotuie-naybilshyy-paket-dopomogy-zsu-na-833-mln-dolariv-reuters.html

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Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 833 млн дол., який включатиме танки, БМП, зенітні установки та боєприпаси.

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Про це повідомило Міністерство оборони країни.

До нього увійдуть танки і боєприпаси до них, БМП та зенітні гармати. Пакет розділений на три частини: першу, обсягом 4,3 млрд крон, Україна отримає цьогоріч, 1,4 млрд — у 2024 році, і ще 52 млн — у 2025 році.

Після більш ніж півтора років війни ми майже вичерпали наші оборонні запаси. Тому зараз ми розглядаємо більш цілеспрямовані спільні закупівлі та міжнародну співпрацю, адаптовану до потреб України тут і зараз, — зазначив глава МЗС Ларс Льокке Расмуссен.

Нагадаємо, раніше оборонне відомство Данії офіційно оголосило про затримки поставок F-35 Lightning II. Через проблеми з модернізацією Technology Refresh 3 (TR-3) компанія Lockheed Martin відправить літаки в Данію не раніше другого півріччя.