Субмарина и десантный корабль из сухих доков Севастополя получили критические повреждения - разведка Британии

https://racurs.ua/n187278-submarina-i-desantnyy-korabl-iz-suhih-dokov-sevastopolya-poluchili-kriticheskie-povrejdeniya.html

Ракурс

Підводний човен «Ростов-на-Дону» та десантний корабель «Мінськ», які перебували в Севастополі на ремонті в сухих доках, отримали критичні ушкодження у результаті удару України.

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Про це повідомляє у звіті за 15 вересня британська розвідка.

Попри те, що міністерство оборони рф применшує ступінь пошкодження кораблів, з відкритих джерел відомо, що «Мінськ» майже напевно був функціонально зруйнований, а «Ростов», швидше за все, зазнав катастрофічних ушкоджень, — наголошують у розвідці Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 15 September 2023.



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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/NsvSVAkC60 — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) September 15, 2023

Аналітики вважають, що будь-які зусилля з повернення підводного човна до ладу, ймовірно, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів.

До того ж складне завдання з вилучення уламків з сухих доків, найвірогідніше, виведе їх з ладу на багато місяців. Це поставить перед Чорноморським флотом серйозне завдання щодо підтримки суден в робочому стані.