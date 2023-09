Підводний човен «Ростов-на-Дону» та десантний корабель «Мінськ», які перебували в Севастополі на ремонті в сухих доках, отримали критичні ушкодження у результаті удару України.

Про це повідомляє у звіті за 15 вересня британська розвідка.

Аналітики вважають, що будь-які зусилля з повернення підводного човна до ладу, ймовірно, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів.

