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Субмарина та десантний корабель з сухих доків Севастополя отримали критичні ушкодження - розвідка Британії

Субмарина та десантний корабель з сухих доків Севастополя отримали критичні ушкодження — розвідка Британії

15 вер 2023, 11:22
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Підводний човен «Ростов-на-Дону» та десантний корабель «Мінськ», які перебували в Севастополі на ремонті в сухих доках, отримали критичні ушкодження у результаті удару України.


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Про це повідомляє у звіті за 15 вересня британська розвідка.

Попри те, що міністерство оборони рф применшує ступінь пошкодження кораблів, з відкритих джерел відомо, що «Мінськ» майже напевно був функціонально зруйнований, а «Ростов», швидше за все, зазнав катастрофічних ушкоджень, — наголошують у розвідці Британії.

Аналітики вважають, що будь-які зусилля з повернення підводного човна до ладу, ймовірно, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів.

До того ж складне завдання з вилучення уламків з сухих доків, найвірогідніше, виведе їх з ладу на багато місяців. Це поставить перед Чорноморським флотом серйозне завдання щодо підтримки суден в робочому стані.

Втрата «Ростова» позбавляє Чорноморський флот" одного з чотирьох підводних човнів із крилатими ракетами, які відігравали важливу роль у завданні ударів по Україні та проєктуванні російської могутності на Чорне море та Східне Середземномор’я, — зазначають в огляді.

Джерело: Ракурс


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