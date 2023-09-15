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Британия внесла ЧВК «Вагнера» в список террористических организаций. Фото:
Великобритания внесла ЧВК «Вагнера» в список террористических организацийhttps://racurs.ua/n187290-velikobritaniya-vnesla-chvk-vagnera-v-spisok-terroristicheskih-organizaciy.htmlРакурс
Велика Британія визнала російських найманців приватної військової компанії «Вагнера» терористичною організацією.
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До списку терористичних організацій ПВК «Вагнера» внесло британське Міністерство внутрішніх справ. Відтепер ця група вважається забороненою на території Сполученого Королівства. Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті уряду країни.
Відсьогодні, 15 вересня, приналежність до організації «Вагнера» в Британії вважатиметься кримінальним злочином з потенційним тюремним ув’язненням на строк до 14 років. Тюремний строк може доповнитися й штрафом.
Також кримінал загрожує особам, які надають допомогу «вагнерівцям» та схвалюють їхню діяльність.
Нагадаємо, Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій засудив участь режиму Олександра Лукашенка у «невиправданій, незаконній та неспровокованій» військовій агресії росії проти України. Депутати закликали Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт білоруського диктатора.
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